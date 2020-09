Der Wetterbericht, die Lage: Das Frontensystem eines Islandtiefs greift auf den Norden und die Mitte über. Im Süden bleibt Hochdruckeinfluss wetterbestimmend.

Die Vorhersage:

Im Norden und Westen bewölkt mit Regen bei 17 bis 21 Grad. Im Osten und Süden 21 bis 24 Grad und sonnig. Morgen in der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt mit vereinzelten Schauern, in der Südhälfte sonnig. Höchstwerte im Norden 19 bis 24 und im Süden 23 bis 29 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag teils heiter, teils bewölkt. Schauer an der Küste, in der östlichen Mitte sowie an den Alpen. Temperaturen 17 bis 27 Grad.