Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines von der Nordsee in Richtung Dänemark ziehenden Tiefs strömt erwärmte Meeresluft heran.

Die Vorhersage:

In der Nordwesthälfte stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. In der Südosthälfte heiter bis wolkig und meist trocken. Höchstwerte 12 bis 20 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, später im Süden teils längere Zeit heiter. Vor allem in der Osthälfte Schauer oder einzelne Gewitter. Temperaturen 13 bis 20 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden und Westen viele Wolken mit Schauern und Gewittern. Im Osten und Süden sonnig oder locker bewölkt, später zunehmende Bewölkung. 14 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.