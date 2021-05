Das Wetter: Nachts ganz im Süden sowie im Südosten etwas Regen. Sonst vor allem in der Mitte und im Norden gelegentlich Schauer, dazwischen Auflockerungen und trockene Phasen. Abkühlung auf 9 bis 3 Grad. Am Pfingstsonntag besonders im Westen und Südwesten sowie später auch im Süden teils länger heiter. Schauer vor allem im Norden und Osten, vereinzelt auch Gewitter. Im Südosten Regen. Höchstwerte von 13 Grad im Bayerischen Wald bis 20 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Pfingstmontag in der Nordwesthälfte viele Wolken mit Schauern und vereinzelten Gewittern. Im Osten und Süden sonnig oder locker bewölkt, später zunehmende Bewölkung. 14 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.