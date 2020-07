Der Wetterbericht, die Lage: Der Hochdruckeinfluss über Mitteleuropa schwächt sich ab. Von Nordwesten greift die Kaltfront eines Nordseetiefs über. Sie führt bis morgen wieder frische Meeresluft subpolaren Ursprungs nach Deutschland.

Die Vorhersage:

In der Nordwesthälfte viele Wolken und schauerartig verstärkter Regen, nachmittags auch kurze Gewitter. In der Südosthälfte zunehmend wolkig. Im Nordwesten 17 bis 22, sonst 23 bis 29 Grad. Morgen im Norden und Westen nur noch einzelne Schauer und etwas mehr Sonne. Sonst wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Schauer. Höchstwerte 16 bis 23 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden und Westen örtlich Schauer oder Gewitter, im Osten und Süden wechselnd bewölkt und nur einzelne Schauer. Temperaturen 17 bis 23 Grad.