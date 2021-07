Der Wetterbericht, die Lage: Tiefdruckeinfluss sorgt in Verbindung mit feuchtwarmer Luft für unbeständiges und gewittriges Wetter.

Die Vorhersage:

IIm Norden und Westen Schauer und Gewitter, sonst eher heiter. Höchstwerte in der Westhälfte 20 bis 26 und in der Osthälfte 25 bis 29 Grad. Morgen vor allem im Norden und Nordwesten sowie südlich der Donau weitere Niederschläge, im Rest des Landes nur vereinzelt. Im Südwesten weitgehend trocken. Temperaturen 20 bis 28 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden Schauer oder kurze Gewitter. In der Mitte und im Süden meist trocken. 19 bis 29 Grad.

