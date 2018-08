Das Wetter: In der Nordwesthälfte Schauer und vereinzelte Gewitter. In der Südosthälfte sonnig. Höchstwerte 21 bis 34 Grad. Morgen im Nordwesten wechselnd bewölkt, an der Küste Schauer. Im Osten abklingende Niederschläge. Im Südwesten teils kräftige Schauer und Gewitter. Sonst sonnig oder heiter. Temperaturen 20 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag meist locker bewölkt oder sonnig bei 21 bis 31 Grad.