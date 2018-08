Das Wetter: In der Nacht von Schwaben bis in den Osten Schauer und Gewitter, auch im Südwesten Niederschläge. Sonst meist trocken. 17 bis 8 Grad. Am Tag vom Westen bis in den Nordosten viel Sonne, in der Südosthälfte teils heiter, teils wolkig, später Schauer und Gewitter. 19 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Sonntag viel Sonnenschein bei 25 bis 31 Grad.



Das waren die Nachrichten!