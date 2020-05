Das Wetter, die Lage: Zwischen einem Hoch südlich von Island und einem Tief über dem nördlichen Fennoskandien stellt sich eine Nordströmung ein, durch die deutlich kältere Polarluft nach Deutschland gelangt. Im Südosten hält sich noch feuchtwarme Luft, die im Laufe des Tages abgedrängt wird.

Die Vorhersage:

In der Nordwesthälfte zunehmend sonnig, in der Südosthälfte Schauer oder länger anhaltender Regen, örtlich mit Gewittern. Temperaturen 8 bis 14 Grad, im Südosten bis 22 Grad. Morgen heiter bis wolkig, in der Nordhälfte einzelne Schauer. 9 bis 14 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch meist bewölkt mit etwas Regen. Im Nordwesten am Nachmittag Auflockerungen, in der Mitte freundlich und trocken. 10 bis 15 Grad.