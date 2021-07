Das Wetter: Nachts im Norden und Westen wechselnd bewölkt und meist trocken. Im Osten und Süden Schauer und Gewitter mit der Möglichkeit von Starkregen. Tiefstwerte 20 bis 9 Grad. Am Tage in der Nordwesthälfte länger sonnig, in der Südosthälfte Schauer und Gewitter. Gefahr von Starkregen. Temperaturen 23 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag nur im äußersten Südosten noch Regen, sonst zumeist wechselnd oder gering bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. 19 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.