Das Wetter: Nachts teils gering bewölkt und meist trocken, örtlich Nebel. An der Nordsee und im Süden Regen. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt, in der Südosthälfte Regen. Temperaturen 18 bis 23 Grad, bei Dauerregen darunter.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag an den Küsten zeitweise heiter. Sonst wechselnd bis stark bewölkt, in der Mitte und im Süden zeitweise Schauer oder Gewitter. 16 bis 21 Grad.