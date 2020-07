Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts im Norden stark bewölkt, gelegentlich etwas Regen. Im Westen Aufzug dichter Wolkenfelder. Im Osten und Süden gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 20 bis 12 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt, gelegentlich etwas Regen. In der Südosthälfte nach freundlichem Tagesbeginn am Nachmittag einige Wolkenfelder, südlich der Donau Schauer und teils kräftige Gewitter. Temperaturen im Nordwesten 20 bis 27 und im Südosten 26 bis 34 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt, an der See Schauer. In der Südhälfte viel Sonne. Im Norden 17 bis 22, sonst 23 bis 29 Grad.