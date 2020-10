Das Wetter: Nachts in der Nordwesthälfte wolkig oder gering bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei. In der Südosthälfte bedeckt und zeitweise Regen. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Am Tag im Norden und Westen Wechsel aus Sonne und Wolkenfeldern. Im Osten und Süden stark bewölkt mit Regen. Temperaturen 10 bis 13, im Süden nur 7 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Nordwesten aufgelockert bewölkt und meist trocken, im Südosten wolkig mit etwas Regen. 8 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.