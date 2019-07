Das Wetter: Im Nordwesten viele Wolken, aber trocken. In der Südosthälfte Schauer und Gewitter. 17 bis 23 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte meist bewölkt. Im Süden häufiger sonnig, am Alpenrand einzelne Schauer. 17 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden Nebel und etwas Nieselregen, im Süden häufig sonnig bei 23 bis 27 Grad.