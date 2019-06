Das Wetter: In der Nacht im Nordosten sowie im östlichen Bayern Gewitter, teils mit hoher Unwettergefahr. Sonst vielerorts Schauer, im Südosten später aufgelockert und trocken. Tiefstwerte 19 bis 8 Grad. Am Tage im Osten zunächst sonnig und trocken, sonst meist wolkig, teils mit Schauern. Später im Osten neue Gewitter, von Südwesten her überwiegend sonnig. 18 Grad im Westen bis 33 Grad im Osten.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag Wechsel aus längerem Sonnenschein und einigen Wolken. 21 bis 27 Grad.