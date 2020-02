Das Wetter: Stark bewölkt und verbreitet Regenfälle, nachmittags in Schauer und einzelne kurze Gewitter übergehend. Im Südosten anfangs Auflockerungen und erst abends Regen, auch ganz im Norden und Nordwesten im Verlauf länger trocken. Höchstwerte 11 bis 16 Grad, an der See kühler. Morgen von Südwesten her allmählich auf weite Teile des Landes ausgreifender, länger anhaltender Regen. 7 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag meist stark bewölkt bis bedeckt und verbreitet Regenfälle, insbesondere in der Mitte länger anhaltend. Wolkenlücken am ehesten an der Ostsee sowie im äußersten Süden. 6 bis 14 Grad, im Südwesten bis 19 Grad.