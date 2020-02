Das Wetter: In der Nacht im Süden und Südosten zeitweise Niederschläge, sonst überwiegend trocken, im Westen später Regen. 9 bis 3 Grad. Am Tage von Südwesten her allmählich auf weite Teile des Landes ausgreifender, länger anhaltender Regen. Ganz im Nordosten trocken. 7 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag meist stark bewölkt bis bedeckt und verbreitet Regenfälle, insbesondere in der Mitte länger anhaltend. Wolkenlücken am ehesten an der Ostsee sowie im äußersten Süden. 6 bis 14 Grad, im Südwesten bis 19 Grad.