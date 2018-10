Das Wetter: In der Südosthälfte stark bewölkt bis bedeckt, sonst wechselnd bewölkt. Im Süden Regen, an den Alpen auch Schnee. 7 bis 12 Grad. Morgen meist stark bewölkt oder bedeckt, in der Mitte und im Süden zeitweise Regen. Sonne am ehesten an der Nordsee. Abkühlung auf 4 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Montag bei ähnlich kühlen Werten meist bedeckt und gebietsweise Regen. Nur an den Alpen durch Föhn teils etwas milder.