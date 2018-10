Das Wetter: Vielfach bewölkt. Im Süden und an den Küsten Schauer, in Hochlagen Schnee. 7 bis 12 Grad. Morgen meist bewölkt und vor allem in der Südosthälfte Regen. Im Nordwesten trocken mit sonnigen Abschnitten. 3 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Montag ähnlich kühl mit Wolken und etwas Regen. Im Alpenvorland trocken und durch Föhn etwas milder.