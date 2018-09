Das Wetter: Im Südosten bewölkt und bis in die Lausitz regnerisch. Im übrigen Land sonnig, später auch wolkig. 11 bis 23 Grad.

Morgen vom Oberrhein bis in die Niederlausitz dichte Wolken und Regen. Ansonsten überwiegend freundlich. 11 bis 24 Grad.



Die weiteren Aussichten: Am Montag im Nordosten meist trocken. In den übrigen Landesteilen wechselnd bewölkt mit Schauern oder Gewittern. 20 bis 27 Grad.