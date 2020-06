Das Wetter:

Südlich der Donau längerer Regen, sonst wechselnd bewölkt mit von Westen nach Osten ziehenden Schauern und Gewittern. Im Norden und Nordwesten meist freundlich. Höchstwerte 18 bis 26 Grad.



Am Dienstag im Norden und Westen bewölkt, gebietsweise schauerartiger Regen. Sonst heiter, teils auch länger sonnig und weitgehend trocken. 16 bis 26 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordhälfte gebietsweise schauerartig verstärkte Niederschläge. Im Süden zunächst viel Sonne, später einzelne kräftige Gewitter. 19 bis 30 Grad.