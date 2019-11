Das Wetter: Im Süden bedeckt und regnerisch. Von Norden her Auflockerungen und nur vereinzelt Schauer. In Schleswig-Holstein sonnig. 6 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Morgen anfangs an den Alpen und den östlichen Mittelgebirgen Schneeflocken. Sonst unterschiedlich bewölkt, gebietsweise auch länger sonnig und trocken. 3 bis 7 Grad.



Am Sonntag in der Südhälfte bedeckt und zeitweise Niederschlag. Sonst wechselnd bis stark bewölkt, aber meist trocken. An der Küste Schauer möglich. 1 bis 6 Grad.