Das Wetter: Im Süden und Südwesten locker bewölkt und trocken. Von Westen her Bewölkungsverdichtung mit aufkommendem Regen. Im Nordwesten Schauer. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. Morgen in der Südhälfte trocken und teils länger sonnig. In der Nordhälfte stärker bewölkt und schauerartiger, teils kräftiger Regen. 18 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Donnerstag in der Nordhälfte viele Wolken, Schauer aber nur noch im Küstenumfeld. Sonst wolkig oder gering bewölkt, im Süden auch länger sonnig. 17 bis 26 Grad.