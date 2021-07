Das Wetter: Im Norden und Nordosten stärker bewölkt, an der Nordsee etwas Regen. Im Süden und Südwesten sonnig, am Nachmittag am Alpenrand Schauer. 20 bis 28 Grad. Morgen viel Sonne. Nördlich der Mittelgebirge auch stärker bewölkt, an den Alpen einzelne Schauer. 19 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Nordhälfte teils stärker bewölkt. Sonst meist sonnig. Am Nachmittag vor allem im Bereich der nördlichen Mittelgebirge vereinzelt Gewitter. 19 bis 31 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.