Das Wetter: In der Nacht in der Südwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt, Schauer und Gewitter. Auch im Nordosten einzelne Schauer. Sonst gering bewölkt oder klar. 20 bis 13 Grad. Tagsüber in der Südhälfte und östlich der Elbe zum Teil stark bewölkt, Schauer und Gewitter. Im Nordwesten überwiegend trocken. 21 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern, im Südwesten meist heiter. 24 bis 30 Grad.