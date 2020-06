Das Wetter: Nachts im Süden stark bewölkt und Regen. Sonst wolkig oder gering bewölkt. Im Nordwesten einzelne Schauer und örtlich Gewitter. 13 bis 4 Grad. Am Tage südlich und an der Donau Regenwolken. Im Nordwesten weitere Schauer. Sonst wechselnd bewölkt und überwiegend trocken. 14 Grad bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am morgigen Montag an den Alpen noch leichter Regen. In der Nordwesthälfte einzelne Schauer oder kurze Gewitter. Dazwischen vom Südwesten bis in den Nordosten meist trocken und teils Sonnenschein. 14 bis 22 Grad.