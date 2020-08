Das Wetter: In der Südosthälfte schauerartiger, teils gewittriger und kräftiger Regen. In der Nordwesthälfte wechselnd wolkig, an der Nordsee einzelne Schauer oder Gewitter. Tageshöchstwerte 22 bis 29 Grad. Morgen Wechsel aus Sonne und Wolken, teils Schauer, im Nordwesten und am Alpenrand auch Gewitter. 20 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bewölkt, in der Nordhälfte sowie südlich der Donau Schauer und einzelne Gewitter. 19 bis 25 Grad.