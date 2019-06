Das Wetter: Am Tage im Süden und Osten zunächst sonnig. Von Westen her Wolkenverdichtung mit Schauern und Gewittern. 25 bis 33 Grad. Morgen in der Südosthälfte zunächst heiter, später Regen. Sonst geringere Schauer- und Gewitterneigung. 19 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Osten und Süden kann es teils kräftige Gewitter geben. Sonst weitgehend trocken bei 18 bis 26 Grad.