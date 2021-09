Das Wetter: Nachts in der Nordosthälfte wolkig, im Osten leichter Regen, sonst überwiegend klar und trocken, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Am Tage teils bewölkt, teils sonnig, im Süden im Tagesverlauf schauerartig verstärkter Regen. Temperaturen zwischen 15 und 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Montag Wechsel aus Sonne und Wolken und meist trocken. An der Ostsee sowie vom Süden bis in den Westen örtlich Schauer, vereinzelt Gewitter. 15 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.