Das Wetter: Im Südosten aufgelockert bewölkt. Sonst oft bedeckt, aber kaum Regen. An den Küsten Schauer. 4 bis 9 Grad, an den Alpen bei Föhn bis 15 Grad. Morgen im Osten und Südosten trocken und teils länger sonnig. Von Westen und Südwesten her Richtung Mitte ziehende Regenwolken. 3 bis 18 Grad, im Osten auch darüber.

Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch wechselhafte Bewölkung, im Norden und Westen teils etwas Regen. Im Osten und Südosten länger sonnig. 9 bis 17 Grad.