Das Wetter: Im Südosten nachlassende Niederschläge. Gebietsweise länger sonnig. Sonst bewölkt, zum Abend in Teilen Nordeutschlands Regen. 5 bis 13 Grad.

Morgen vielfach stark bewölkt. Zunächst noch länger anhaltender Regen. Im Tagesverlauf wechselnde Bewölkung. Schauer und einzelne Gewitter möglich. Windig, in Teilen des Landes Sturmböen oder sogar Orkanböen. Höchstwerte 8 bis 15 Grad.



Die weiteren Aussichten:

In der Nacht zum Freitag Niederschläge oder kurze Gewitter. Südlich der Donau längerer Regen, in höheren Lagen in Schnee übergehend. Temperaturrückgang auf 6 bis 1 Grad, im höheren Bergland leichter Frost.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.