Das Wetter: Nachts vom Süden bis in den Osten Regen und vereinzelt Gewitter. In den Alpen Schnee. Sonst wechselnd bewölkt und nachlassende Schauer. 14 bis 5 Grad. Am Tage in der Südosthälfte teils stärkerer Regen. In der Nordwesthälfte teils Schauer, teils aufgeheitert. 15 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Dienstag im Norden und Nordosten regnerisch. Sonst meist trocken, teils mit sonnigen Abschnitten. 16 bis 22 Grad.