Das Wetter: Im Nordosten heiter und trocken bei 22 bis 32 Grad. Im Südwesten und Westen gebietsweise schauerartiger, teils gewittriger Regen, örtlich Unwettergefahr. Dort 18 bis 24 Grad. Gewitter später auch an den Alpen und in der Mitte. Morgen vielerorts weiter regnerisch. Im Westen und Teilen der Mitte Unwettergefahr. Im Norden und Nordosten freundlicher. 18 bis 25 Grad in der Südwesthälfte und bis 31 Grad in der Nordosthälfte.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag von der Mitte bis in den Osten teils heiter, teils wolkig. Sonst erneut Schauer und Gewitter. 19 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.