Das Wetter: Nachts an den Küsten dichte Bewölkung mit etwas Regen. Von Südwesten her zunehmende Auflockerungen. Örtlich Nebel. Tiefstwerte 6 bis 1 Grad, im Süden bis minus 4 Grad. Am Tag zunächst teils wolkig, später Auflockerungen, im Süden sonnig. Temperaturen 8 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und der Mitte meist stark bewölkt, gebietsweise Regen. Im Süden heiter bis wolkig, südlich der Donau auch sonnig. 14 bis 20 Grad.