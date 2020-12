Das Wetter: Nachts überwiegend bedeckt und gebietsweise Regen. Tiefstwerte plus 6 bis minus 2 Grad. Morgen zunächst stark bewölkt, hier und da etwas Regen oder Sprühregen. Im Tagesverlauf nachlassende Niederschläge, im Westen und Südwesten ein paar Wolkenlücken. Temperaturen 2 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag in der Nordwesthälfte dichte Wolken und zeitweise Regen. Sonst teils zögerlich auflösende Nebel- und Hochnebelfelder. In einigen Niederungen ganztags trüb, im Südwesten auch länger sonnig. 4 bis 12 Grad.

