Das Wetter: Im Tagesverlauf aufkommende schwere Sturmlage. Mit Ausnahme des Südostens stark auffrischender Südwestwind. Verbreitet Sturm- oder Orkanböen. Von Westen her rasch aufziehende dichte Bewölkung mit teils kräftigem und länger anhaltendem Regen. Im Südosten noch länger sonnig. Höchstwerte von 8 Grad an der Donau bis 16 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bis stark bewölkt mit schauerartigen, im Süden teils länger andauernden Regenfällen. Weiterhin Sturmböen, im Süden sowie in Verbindung mit kräftigen Schauern oder kurzen Gewittern auch orkanartige Böen. Temperaturen 10 bis 15 Grad.