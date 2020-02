Das Wetter: Im Tagesverlauf aufkommender Sturm. Mit Ausnahme des Südostens starker Südwestwind. Verbreitet Sturm- oder Orkanböen. Von Westen her rasch aufziehende dichte Bewölkung mit teils kräftigem und länger anhaltendem Regen. Im Südosten noch länger sonnig. Höchstwerte von 8 Grad an der Donau bis 16 Grad am Oberrhein. Morgen bewölkt mit weiteren Niederschlägen und Sturmböen. Temperaturen 10 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag Regen, in höheren Lagen Schnee. 5 bis 10 Grad.