Der Wetterbericht, die Lage: Eine Kaltfront überquert Deutschland von Norden her und führt arktische Meeresluft heran, die für kühles und wechselhaftes Aprilwetter sorgt.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden Regen, im Süden teils klar und trocken. Tiefstwerte plus 4 bis minus 3 Grad. Am Tag von Nordwesten über die Mitte nach Süden ziehender Regen, in höheren Lagen Schnee. Temperaturen 3 bis 7, im Chiemgau bis 16 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bewölkt, verbreitet Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauer bei 2 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.