Das Wetter: Im Westen und Südwesten einige Aufheiterungen und meist trocken. In der Osthälfte gebietsweise Schauer oder Gewitter. Höchstwerte von 18 Grad an der See bis 24 Grad im Südwesten. Morgen Wechsel von Sonne und Wolken. Im Süden Regen. 17 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag locker bewölkt oder sonnig, im Südosten bedeckt. 14 bis 24 Grad.