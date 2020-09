Der Wetterbericht, die Lage: Ein Tiefdruckkomplex über Mitteleuropa beschert Deutschland unbeständiges und relative kühles Wetter.

Die Vorhersage:

Im Westen gelegentliche Aufheiterungen. Örtlich Schauer, vor allem an der Nordsee und im Südwesten. Im Osten und Südosten nachlassender Regen. Höchstwerte 12 bis 17, bei Regen im Süden 7 bis 12 Grad. Morgen stark bewölkt und vielerorts Regen. Temperaturen 8 bis 15 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag meist bedeckt, gebietsweise Regen. Im Norden und im äußersten Südosten auch Auflockerungen. In der Nordhälfte 11 bis 19, sonst 8 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.