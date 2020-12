Der Wetterbericht, die Lage: Zwischen einem atlantischen Tiefdruckkomplex und einem Hoch über Südosteuropa gelangt mit einer südwestlichen Strömung recht milde Meeresluft nach Deutschland.

Die Vorhersage:

Nachts von Westen her etwas Regen. Im Rest des Landes teils wolkig, teils klar und trocken. Tiefstwerte plus 9 bis minus 4 Grad. Am Tag im Nordwesten und Westen ein paar Auflockerungen und nur noch einzelne Schauer. Im Süden und Südosten neblig-trüb. Dazwischen aus meist dichter Bewölkung zeitweise Regen. Temperaturen 2 bis 9, im Westen bis 12 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag von Westen Bewölkungsverdichtung und einsetzender Regen. Sonst Wolkenauflockerungen und nachlassende Niederschläge. 3 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.