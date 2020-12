Das Wetter:

Meist dichte Bewölkung und zeitweise leichter Regen. Im Nordwesten Auflockerungen und nur einzelne Schauer. Im Süden und Südosten neblig-trüb und trocken. Temperaturen 2 bis 12 Grad.



Am Montag von Westen Bewölkungsverdichtung und einsetzender Regen. Sonst Wolkenauflockerungen und nachlassende Niederschläge. 3 bis 11 Grad.



Die weiteren Aussichten:



Am Dienstag im Süden und in der Mitte leichter bis mäßiger Regen. Im Norden stark bewölkt, aber trocken. 8 bis 15 Grad

Diese Nachricht wurde am 20.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.