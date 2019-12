Das Wetter: In der Nacht in der Westhälfte dicht bewölkt, sonst klar, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte plus 9 bis minus 1 Grad. Morgen in den Niederungen ganztägig neblig-trüb, sonst freundlich. 6 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Osten teils neblig-trüb, teils sonnig. Im Westen stark bewölkt und wieder Regen. 7 bis 16 Grad.