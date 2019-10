Das Wetter: Von der Nordsee bis in den Schwarzwald stark bewölkt, örtlich Regen. Sonst heiter und trocken. Höchsttemperaturen 17 bis 25 Grad. Morgen in der Westhälfte locker bewölkt und trocken, in der Osthälfte Regen. 13 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Nordwesthälfte bewölkt, teils mit Regen. Sonst aufgelockert oder sonnig. 14 bis 21 Grad.