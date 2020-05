Das Wetter: In der Westhälfte aufgelockert bewölkt, in der Osthälfte dichtere Wolken mit Schauern. Temperaturen zwischen 14 Grad in der Lausitz und bis 22 Grad im Südwesten. Morgen im Westen gering bewölkt, im Osten nachlassende Bewölkung und einzelne Niederschläge. 18 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Nordosten noch ein paar Wolken, sonst meist heiter und trocken bei 16 bis 19 Grad an der Küste und bis zu 26 Grad im Breisgau.