Der Wetterbericht, die Lage: Während in die Nordhälfte unter Hochdruckeinfluss kühle Luft einströmt, führt ein Tiefausläufer in den Süden eine feuchtwarme Luftmasse.

Die Vorhersage:

Nachts teils bewölkt, teils aufgelockert. An der Ostsee Schauer. Ganz im Süden länger anhaltender Regen. Tiefstwerte 11 bis 3 Grad. Am Tag im Westen freundlich, im Osten bewölkt. An der Ostsee und am Alpenrand Regen. Temperaturen 13 bis 20 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Westen und Südwesten Sonne. Im Osten stärker bewölkt mit Schauern. 14 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.