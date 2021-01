Der Wetterbericht, die Lage: Von Norden gelangt zunächst maritime Polarluft, später skandinavische Kaltluft nach Deutschland. Der Südwesten liegt nahe einer Luftmassengrenze über Frankreich und den Westalpen.

Die Vorhersage: Nachts in der Westhälfte meist trocken, in der Osthälfte Schneeschauer. Tiefstwerte 0 bis minus 5 Grad. Am Tag im Westen und Teilen des Südens längere sonnige Abschnitte. Im Osten viele Wolken und einzelne Schnee- und Graupelschauer. Im Südwesten Schneefall. Temperaturen 0 bis plus 4 Grad.



Die weiteren Aussichten: Am Freitag im Westen freundlich mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Im Nordosten und Osten sowie an der Nordsee Schnee- und Graupelschauer. Im äußersten Südwesten nachlassende Schneefälle. Minus 5 bis plus 3 Grad.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.