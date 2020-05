Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs mit Schwerpunkt bei der Bretagne strömt frische Meeresluft subpolaren Ursprungs nach Deutschland. Diese gelangt unter Hochdruckeinfluss.

Die Vorhersage:

In der Westhälfte zunehmend heiter, in der Osthälfte bewölkt mit Schauern. Höchstwerte von 13 Grad im Osten bis 22 Grad im Westen. Morgen im Westen gering bewölkt oder sonnig, im Osten wolkig, aber trocken. Temperaturen 17 bis 24 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch meist heiter bei 16 bis 24 Grad.