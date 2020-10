Der Wetterbericht, die Lage: Auf den Westen und den äußersten Nordosten greifen schwache Tiefausläufer über. Ansonsten herrscht Hochdruckeinfluss. Dabei gelangt relativ milde Luft nach Deutschland.

Die Vorhersage:

In der Westhälfte zunehmende Bewölkung, im Tagesverlauf leichter Regen. In der Osthälfte heiter, später im Nordosten stärker bewölkt und vereinzelt Regen. Höchstwerte von 15 Grad im Westen bis 21 Grad im Osten. Morgen im Westen und Südwesten bewölkt mit etwas Regen. Sonst wechselnd bewölkt, im Nordosten am Nachmittag auch länger sonnig. Temperaturen 15 bis 24 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Nordosten und Osten zunächst aufgelockert, später dicht bewölkt. Von Westen und Südwesten her aufkommender Regen. 11 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.