Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Tiefdruckkomplexes über dem Nordostatlantik gelangt mit einer lebhaften westlichen Strömung feuchte und vorübergehend etwas kühlere Luft nach Deutschland.

Die Vorhersage:

In der Westhälfte länger anhaltender Regen. In der Osthälfte nachlassende Niederschläge und größere Wolkenauflockerungen. Höchstwerte 10 bis 15 Grad. Morgen im Norden und Osten meist bedeckt und regnerisch. Im Westen und Süden einzelne Wolkenauflockerungen und weitestgehend trocken, ganz im Südwesten mitunter sonnig. Temperaturen 11 bis 16, im Südwesten 17 bis 19 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag nach Nebelauflösung verbreitet heiter und trocken. Vor allem im Süden bis zum Abend auch neblig trüb. 13 bis 19 Grad, bei Nebel auch darunter.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.