Der Wetterbericht, die Lage: Ein Tiefausläufer führt feuchte und mildere Meeresluft heran. Die skandinavische Kaltluft wird dabei nach Osten verdrängt.

Die Vorhersage:

Im Westen etwas Regen, am Nachmittag vorübergehend Auflockerungen. Im Osten leichter Schneefall oder Schneeregen. Höchstwerte 0 bis 6 Grad. Morgen von Westen her Regen, in der Mitte und im Südosten Schnee. Im Süden aufgelockert bewölkt und weitgehend trocken. Temperaturen 2 bis 9 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden etwas Regen, sonst wechselnd bewölkt, im Süden größere Auflockerungen, an den Alpen sonnige Abschnitte. 4 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.